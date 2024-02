Mare fuori 4 | l’errore nella scena con Edoardo che non ti aspetti | cosa manca

sproloqui su veleno e presagi) è un errore l'unica cosa di cui si può essere davvero sicuri è che l'amatissima Rosa Ricci di Mare Fuori ha un nuovo

Leggi tutta la notizia su movietele

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La quarta stagione della serie TV partenopea è un vero successo. Le aspettative erano alte e non sono state deluse. ‘’ va in onda in Rai, in prima serata, ogni mercoledì sera e sarà un appuntamento fisso per gli appassionati fino al 27 marzo. Su RaiPlay gli episodi hanno già registrato numeri impressionanti. Il MovieTele.it.