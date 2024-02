Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, è stato imputato per abusivismo edilizio Secondo quanto riportato dall'Ansa, Marco Tardelli è stato imputato per abusivismo edilizio dalla Procura di Marsala. La motivazione è rappresentata da quelle che sarebbero opere non autorizzate e realizzate nella villa di proprietà

Marco Tardelli imputato per abuso edilizio, ma è a Pantelleria nel suo dammuso (Di venerdì 16 febbraio 2024) L’ex campione del mondo Marco Tardelli si trova al centro di un procedimento giudiziario che lo vede imputato per abusivismo edilizio. L’accusa, mossa dalla procura di Marsala, riguarda la realizzazione di opere non autorizzate nella sua proprietà sull’isola di Pantelleria. Il fascicolo è stato aperto nel 2022, evidenziando una situazione che pone sotto i riflettori uno degli eroi del calcio italiano. Il processo si svolge davanti al giudice monocratico Matteo Torre, con Raimonda Albertini nel ruolo di pubblico ministero. A difesa dell’ex calciatore, figura l’avvocato Enrico Tignini, del foro di Palermo, il quale ha espresso ottimismo riguardo la possibilità di chiarire la posizione del suo assistito dinanzi alla corte, sostenendo la fondatezza delle proprie argomentazioni ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di venerdì 16 febbraio 2024) L’ex campione del mondosi trova al centro di un procedimento giudiziario che lo vedeper abusivismo. L’accusa, mossa dalla procura di Marsala, riguarda la realizzazione di opere non autorizzate nella sua proprietà sull’isola di. Il fascicolo è stato aperto nel 2022, evidenziando una situazione che pone sotto i riflettori uno degli eroi del calcio italiano. Il processo si svolge davanti al giudice monocratico Matteo Torre, con Raimonda Albertini nel ruolo di pubblico ministero. A difesa dell’ex calciatore, figura l’avvocato Enrico Tignini, del foro di Palermo, il quale ha espresso ottimismo riguardo la possibilità di chiarire la posizione del suo assistito dinanzi alla corte, sostenendo la fondatezza delle proprie argomentazioni ...

