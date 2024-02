il portiere Marco Del Lungo, grande, grosso, decisivo, vincente non mi fosse stata vicina in questo modo non so che avrei fatto, è Del Lungo si è messo a piangere: per sfogare la tensione

"Marco mi ha fatto piangere". Grande Fratello, Mirko racconta tutto a Perla su Maddaloni (Di venerdì 16 febbraio 2024) Al Grande Fratello è tempo di grandi emozioni per Mirko, da poco rientrato nella casa per trascorrere alcuni giorni con Perla. Lui è finito tra le lacrime e subito ha raccontato che si è commosso a causa di Marco Maddaloni. E, sempre davanti alla sua ex fidanzata, ha raccontato i motivi di questo stato d'animo improvviso. Ha faticato moltissimo a parlare di tutto questo. I telespettatori del Grande Fratello, che hanno ora visto Mirko in lacrime, stanno tifando in larga parte per il ritorno di fiamma con Perla. La speranza di molti è che possano ritrovare la serenità perduta in passato e ricomporre la coppia. Queste saranno ore decisive per un riavvicinamento totale ...

