Mara Venier dopo bufera Domenica In | «Si è umani» Merlino in sua difesa

Mara Venier in queste ore si è resa protagonista di un nuovo messaggio mediante i suoi social riferito al polverone mediatico che si è sollevato contro di lei per quanto accaduto durante la scorsa puntata di Domenica In. La donna, in più occasioni, ha ammesso di essere profondamente provata per tutto quello che è successo, soprattutto per la reazione avuta da parte di tanti telespettatori della trasmissione e dai lavoratori Rai. La conduttrice, però, si è assunta la piena responsabilità, sta di fatto che si è scusata ed ha offerto a chi si è sentito mancato di rispetto, in questo caso Dargen D'Amico, a tornare a Domenica In per affrontare meglio la faccenda. Ad ogni modo, a destare particolare clamore è anche l'assordante silenzio proveniente dai colleghi d'azienda della Venier.

