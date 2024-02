due date in Puglia cultura & spettacolo Maninni, in gara alla 74° in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo: a Bari per il 1° marzo il nuovo album "Big Mama Legacy": dal 16 febbraio in

Maninni da Sanremo al nuovo disco e allo Spettacolare Tour: “Vi farò ballare” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Non è passata neanche una settimana dalla conclusione del Festival di Sanremo 2024 e per Maninni il futuro è già iniziato. Il cantautore barese non si è mai fermato: la prima tappa proprio a Bari e ora sta girando l'Italia per gli instore del suo album 'Spettacolare', titolo omonimo del brano che ha portato in gara proprio a Sanremo. Da marzo nei club di tutta Italia partirà lo 'Spettacolare Tour’. Ecco le date: 13 marzo Molfetta (Ba) - Eramo Club; 20 marzo Roma - Largo Venue; 21 marzo Firenze – Viper; 25 marzo Milano - Magazzini Generali; 28 marzo Torino – Hiroshima. Cos'è la musica per Maninni? "Il mio atto liberatorio, l'unica cosa che mi fa sentire davvero libero. Nella musica non seguo una regola, non ho restrizioni". Maninni, ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Non è passata neanche una settimana dalla conclusione del Festival di2024 e peril futuro è già iniziato. Il cantautore barese non si è mai fermato: la prima tappa proprio a Bari e ora sta girando l'Italia per gli instore del suo album '', titolo omonimo del brano che ha portato in gara proprio a. Da marzo nei club di tutta Italia partirà lo '’. Ecco le date: 13 marzo Molfetta (Ba) - Eramo Club; 20 marzo Roma - Largo Venue; 21 marzo Firenze – Viper; 25 marzo Milano - Magazzini Generali; 28 marzo Torino – Hiroshima. Cos'è la musica per? "Il mio atto liberatorio, l'unica cosa che mi fa sentire davvero libero. Nella musica non seguo una regola, non ho restrizioni"., ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza