La conduttrice 46enne si unirà in matrimonio con Stefano Oradei, 40 anni, ballerino e coreografo Il vestito che indosserà sarà firmato Diamond Couture, come svela lei stessa Manila Nazzaro è totalmente presa dai preparativi dei fiori d'arancio, per i quali si è affidata all'esperta wedding planner Erika Morgera. La conduttrice t orna nella sua Puglia per

Manila Nazzaro svela la data del matrimonio: e fa una sorprendente rivelazione sul terzo figlio... (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il prossimo grande passo per Manila Nazzaro e Stefano Oradei: Un matrimonio in vista e il desiderio di un nuovo membro in famiglia Manila Nazzaro, l'ex Miss Italia, sembra galleggiare su una nuvola di pura gioia insieme al ballerino Stefano Oradei. I due hanno incrociato i loro destini nel 2020 durante un programma televisivo incentrato sulla danza e da quel momento la loro storia d'amore è diventata un bellissimo fiore in piena fioritura. Nel mese di gennaio, durante una puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, hanno svelato al mondo il loro prossimo grande passo: il matrimonio. Ora, la data ufficiale del grande giorno è stata finalmente resa pubblica. "Mi sposo con Stefano il 13 maggio"

