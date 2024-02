Manifestazione De Luca | Cerreto FdI | cittadini campani non meritano questa vergogna

CERRETO (FDI): DE LUCA E MARINO UTILIZZANO LA REGIONE CAMPANIA E Nello specifico per una manifestazione organizzata per il 16

Duro affondo di De Luca contro l' Autonomia differenziata : "Faremo le barricate , non ci faremo prendere in giro da questi squinternati"Continua a ... (fanpage)

De Luca alla Meloni: «Senza soldi lavora tu, str...»: Duro botta e risposta tra la premier Giorgia Meloni e il governatore della Campania Vincenzo De Luca oggi in piazza contro l'autonomia. "Devo ringraziare i presidenti di regione", ha detto la presiden ...

Meloni a De Luca: "Invece di fare manifestazioni si metta a lavorare": Rispetto, per carità, ma neanche mi stupisce troppo perchè se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24 per cento delle risorse: forse se invece di fare le ...

In Piazza Santi Apostoli a Roma la manifestazione di De Luca contro l’autonomia differenziata e il blocco dei fondi Fsc: De Luca ricevuto al Ministero, pur in assenza del Ministro Fitto, poi confronto con il Prefetto. «Il Sud non è in vendita» ...