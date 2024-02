Manfredini | “Chi è favorito in Genoa-Napoli?…”

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Aspettando Napoli-, l’ex calciatore del Grifone Christian(senza dimenticare che giocò anche nel ‘graande’ Chievo) è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue parole: Dall’arrivo di Gilardino sembrano cambiate tante cose in casa. “Genova è una piazza calda, appassionata, la ricordo con affetto. Credo stiano facendo un buon lavoro, un buon progetto. Gilardino è un allenatore giovane ma anche il tecnico giusto per programmare. Il prossimo anno si può pensare di fare qualcosa in più. Vedo entusiasmo e, quando c’è, si lavora sempre bene”. L’arrivo di Vitinha. Un colpo interessante potrebbe essere quello di Vitinha. Come vede il testa a testa con Retegui? “Retegui ha potuto anche giocare in Nazionale. È un bel dualismo, avere concorrenza ed ottimi giocatori in un reparto può afre soltanto bene. ...

