La Sampdoria incassa una netta sconfitta casalinga per mano del Parma, Non si può rovinare una partita per un episodio del genere. ha sentenziato il direttore sportivo del club Andrea Mancini.

Mancini: «La Sampdoria può lottare per i playoff, Pirlo sulla strada giusta» (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roberto Mancini, Ct dell'Arabia Saudita, ha parlato della situazione in casa Sampdoria alle colonne di Tuttosport. Le sue dichiarazioni: FALLIMENTO – «Sì, la situazione era bruttissima e sarebbe stato un dispiacere enorme. La Samp è una squadra importante nella storia del calcio italiano e di quello europeo. Vederla cancellata sarebbe stata una profonda ingiustizia. Io ho fiducia, però non è ancora un momento ottimale, bisogna che ciascuno per le proprie competenze ce la metta tutta per riportare la Sampdoria dove deve stare». OBIETTIVO – «Che il campionato finisca nel modo migliore. La Serie B è difficile, complicata, per questo bisogna essere razionali. Concludere bene questa ...

