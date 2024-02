Manchester City | Guardiola | “Titolo? Pensiamo a vincere le nostre gare”

Pep Guardiola, alla vigilia della sfida contro il Chelsea, non si sbilancia oltre sulla corsa al titolo. Il Manchester City è attualmente secondo a due lunghezze dal Liverpool ma con una gara da

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pepha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Chelsea, con il suoattualmente secondo a due lunghezze dal Liverpool ma con una gara in meno. Il tecnico catalano però non si sbilancia: “Dobbiamo sololepartite. Quando arriveremo a 8-9 giornate dalla fine vedremo quante squadre saranno coinvolte. Non conta se saremo in due, tre o quattro a giocarci la Premier, dobbiamo solo pensare a fare il nostro“. Poi l’ex allenatore del Barcellona ha così descritto il Chelsea: “È una squadra eccezionale in tutti i reparti. Sarà una delle partite più dure che avremo da qui alla fine della stagione. Stanno giocando molto bene, hanno tutto: intensità, qualità. È difficile individuare un giocatore che perda la palla“. SportFace.