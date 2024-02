Manchester City | giovedì 22 febbraio a Palermo in mostra i trofei del Treble

A tre mesi dall’avvincente pareggio per 4-4 a Stamford Bridge, Manchester City e Chelsea si ritrovano all’Etihad Stadium per una sfida di Premier ... (sport.periodicodaily)

Inter - retroscena Barella : ha detto no al Manchester City. Per il rinnovo c'è una novità

No grazie, resto all'Inter. E' questa, in sintesi, la posizione di Nicolò Barella, che in estate ha avuto la possibilità... (calciomercato)