madre e figlia di 49 e 19 anni, ha inseguito la sua ex Desyrée Mamma e sorella ex uccise, il litigio dopo la notte in casa

Mamma e figlia uccise a Cisterna, il nonno di Desyrée: “Non ho più lacrime, mi mancano tanto” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Parla Giovanni Zomparelli, padre di Nicoletta e nonno di Renée, Mamma e figlia uccise dall'ex di Desyrée Amato a Cisterna di Latina: "Un ragazzo normale, mai segni di squilibrio. L'arma d'ordinanza sia aggravante". Leggi tutta la notizia su fanpage (Di venerdì 16 febbraio 2024) Parla Giovanni Zomparelli, padre di Nicoletta edi Renée,dall'ex diAmato adi Latina: "Un ragazzo normale, mai segni di squilibrio. L'arma d'ordinanza sia aggravante".

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza