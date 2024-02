Maltrattava la moglie | sette anni

che maltrattava moglie e figli e, di conseguenza, veniva sconosciuto e non voleva nè vuole stare con lui nemmeno ora che ha sette

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Maltrattamenti durati cinqueallae ai figli minorenni, violenze sessuali alla donna, a cui si imponeva ubriaco, minacciandola di svegliare i bambini, atti persecutori. la corte d’Appello di Milano, ha confermato la condanna a 7di reclusione per un canturino di 46, già detenuto in custodia cautelare. I fatti, per i quali è stato difeso dall’avvocato Denise Canu, risalgono al periodo tra il 2017 e il 2022: la denuncia della donna, raccolta dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, aveva ricostruitodi botte, minacce di morte e ingiurie, ma anche di botte senza motivo e umiliazioni ai bambini, che all’epoca avevano 8 e 12. A questo, si erano aggiunte le accuse di violenza sessuale, quando l’uomo, ubriaco, imponeva rapporti alla donna, ...