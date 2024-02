Malore dopo una passeggiata Morto in carcere Alexei Navalny

Lo ha riferito il dipartimento regionale del servizio penitenziario federale russo, secondo cui l'oppositore ha avvertito un malore dopo una passeggiata, ma nonostante siano state eseguite 'tutte le

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Secondo l'agenzia "Tass", le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. Pare che si sia sentito maleunae che i tentativi di rianimarlo siano stati inutili

È stato rintracciato dai carabinieri il 19enne che a Gioia S anni tica, comune dell'Alto Caserta no, ha accoltellato e ucciso al culmine di una lite il ... (leggo)

Nessun danno cardiaco per il titolare della Difesa, la nota del ministero e quella del prof. Giuseppe Speziale del San Carlo di Nancy Il ministro ... (sbircialanotizia)

Vittorio Emanuele Parsi , il 27 dicembre mentre parlava sul palco a Cortina ha accusato un forte dolore al petto. Poche ore dopo era in sala ... (ilgiornaleditalia)

Alexei Navalny è morto . Il noto oppositore russo di Vladimir Putin si è spento all'età di 47 anni in prigione . Il suo nome salì definitivamente ... (ilgiornaleditalia)

Navalny morto in carcere, le news dalla Russia: Navalny, 47 anni, era stato condannato a oltre 30 anni di carcere. A dicembre il leader dell'opposizione russa era scomparso dal carcere Kovrov durante un trasferimento durato 20 giorni fino al ...

Prato: parente di un paziente se la prende con dottoressa del PS, ricoverata per un grave malore: Una dottoressa del Pronto Soccorso dell'ospedale di Prato è stata ricoverata in terapia intensiva per una cardiopatia ischemica, dopo che il parente di un paziente ha iniziato ad inveire contro di lei ...

Russia: morto Alexei Navalny. Il dissidente era rinchiuso nella colonia penale dell’Artico: Il dissidente russo Alexei Navalny è morto nella colonia penale a regime speciale di Kharp, nella regione artica di Yamalo Nenets, dove era rinchiuso ...