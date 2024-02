maipiùsognispezzati! | Villaricca | nuove donazioni di uova ai più bisognosi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024) . Solidarietà per la ricerca alla leucemia. OGNI UOVO CUSTODISCE UN SOGNO,AIUTACI A REALIZZARLO! #maipiùsognispezzati Ci siamo quasi, Pasqua è alle porte e noi con tanto amore , con impegno e dedizione ci prepariamo anche quest’anno a donare un sorriso attraverso AIL Napoli – Sezione Bruno Rotoli con la vendita delledi Pasqua per i più. Non manca, inoltre, la solidarietà attraverso lea chi è meno fortunato di noi, affinché la ricerca per la leucemia possa fare il suo percorso. Salvatore Mautone sarà il referente dicon gli appuntamenti dal 15 al 17 marzo alla Tensostruttura “KAROL WOJTYLA”. L’evento, invece, avverrà a Via Napoli dalle 9:00 alle 16:00 donando quindi un opportunità anche per i comuni limitrofi. Quest’anno i ringraziamenti vanno al Sindaco il Vice ...