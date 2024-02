Mainz 05 vs Augsburg – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il05 cercherà di fermare una serie di risultati negativi in Bundesliga questo fine settimana quando ospiterà l’alla Mewa Arena sabato 17 febbraio pomeriggio. I padroni di casa stanno vivendo una delle peggiori campagne della loro storia in massima serie, attualmente al penultimo posto in classifica, mentre gli ospiti arriveranno a questa partita all’undicesimo posto. Il calcio di inz inizio di05-è previsto alle 15:30 Anteprima della partita05-a che punto sono le due squadre05 Dopo aver chiuso la campagna 2022-23 a soli quattro punti dalle qualificazioni europee, ilha vissuto un periodo di grave declino, avendo ottenuto solo 12 punti nelle prime 21 partite di campionato. Gli ...