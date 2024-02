Mahmood | Nei letti degli altri è il suo album più internazionale - la recensione

A mezzanotte di venerdì 16 febbraio è uscito il nuovo album in studio di Mahmood, Nei letti degli altri . L'artista, sesto a Sanremo con la sua Tuta Gold , regala al pubblico dieci tracce intense , intime ed emozionanti, dimostrando d'essere cresciuto. Come già dal palco

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Mentre Angelina Mango e Geolier si sono contesi fino all'ultimo la vittoria del Festival di Sanremo 2024,, grazie all'intesa Tuta Gold, sta vincendo, numeri alla mano, le fondamentali sfide dello streaming (sia audio che video) e dei passaggi radiofonici Earone. Merito di un brano di grande impatto melodico e ritmico come Tuta Gold, che forse meritava qualcosa di più della sesta posizione nella classifica finale della kermesse: «Sono contento di Tuta Gold perchè è molto diversa sia da Soldi che da Brividi: non è reggaeton come qualcuno ha scritto, è baile funk con un ritornello forte - ha raccontatonell'incontro con la stampa prima del festival - L'ho scritta l'estate scorsa dopo un rave di quattro giorni alle porte di Berlino. Parla di ricordi di un amore adolescenziale e di momenti meno felici, ma con un risvolto positivo perché sono ...