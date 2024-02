Mahmood | dopo il successo a Sanremo arriva l’album Nei letti degli altri

migliaia di incontri, concerti, brani di successo, il recente A me ha colpito Mahmood: ha fatto una versione strepitosa di "Com'è Una canzone nuova, una città per cantare: dopo mezzo secolo di

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Diventato uno dei volti e delle voci più amate del Festival disegue la scia dicon un nuovo, coinvolgente album. Nei, disponibile in digitale a partire dal 16 febbraio, è l’ultimo progetto del cantante. Al suo interno, non solo Tuta gold, ma12 pezzi in cui, da solo o in collaborazione congrandi della musica, esprime la sua idea di arte. “Nei”, il nuovo album diHa rapito l’attenzione e l’amore di tutti durante il Festival di: la sua Tuta gold, nonostante non sia rientrata nella rosa dei 5 brani tra i primi posti delle classifiche, è già diventata un ...