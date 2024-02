Mahmood batte la Top 3 di Sanremo! “Tuta Gold” è il brano più venduto della settimana

Rete 4 e Italia 1, mentre La7 batte TgCom24 64 a 58. Mediamonitor.it ha rilevato inoltre quali il quarto posto, almeno sui media, è appannaggio di Mahmood (807), che precede Loredana Bertè (732),

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Non avrà vinto il Festival di Sanremo, masulle vendite è inarrestabile. Infatti la sua "i" è ilpiùL'articolo proviene da Novella 2000.

Sanremo 2024: la classifica dei brani più ascoltati dopo il Festival: Mahmood, sesto in classifica all'Ariston, trionfa nelle classifiche anche a livello internazionale diventando un fenomeno oltreoceano. Tra i brani più ascoltati quelli di Angelina Mango, Annalisa, Ric ...

Nel dopo Sanremo Mahmood batte tutti: è in testa alle classifiche radio e streaming: La lunga scia di Sanremo si arricchisce di nuovi numeri: per radio e piattaforme è Mahmood il vincitore tra i cantanti in gara a Sanremo 2024. A tre giorni dalla vittoria di Angelina Mango, le classif ...

Al via la quarta serata: Angelina Mango emoziona con "La rondine", cover del padre. I Jalisse si riprendono il palco di Sanremo dopo 27 anni ...