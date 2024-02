Magica Scicli La Sicilia tra fede e tradizione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) di Egidio Scala La bella stagione è nell’aria, anche se inè davvero complicato pensare a una stagione non... bella in ogni periodo dell’anno. La primavera però fa rima a queste latitudini con una serie di feste religiose e folkloristiche che, dal 2011, fanno parte del ’Registro delle Eredità Immateriali’ della Regionena – partrimonio Unesco – per sottolinearne l’immenso valore culturale, sociale e religioso. Un’occasione ideale per programmare un viaggio o una piccola vacanza a, magnifico borgo in provincia di Ragusa. Si comincia nel fine settimana che va dal 15 al 17 marzo quando sarà di scena la ’Cavalcata di San Giuseppe’, la caratteristica infiorata a cavallo, che inaugura le cosiddette Feste di Primavera insieme poi ai riti della Settimana Santa, alla Pasqua e, infine a maggio, alla festa della Madonna ...