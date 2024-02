Maggioranza Marino disintegrata | Caserta sprofonda e loro pensano a fare i bus per Roma

(Di venerdì 16 febbraio 2024). “Nel corso dell’ultima seduta consiliare laha dimostrato nuovamente tutte le sue falle e lo ha fatto proprio su un tema caro al centrosinistra. Sulla mozione che proponeva la pedonalizzazione del centro storico cittadino l’amministrazioneha dimostrato di non avere una visione del problema e, quindi, di non avere soluzione al problema, cosa che accade purtroppo spesso. Tra l’altro, la decisione delladi uscire dall’Aula, mettendo all’angolo quella parte del Pd che aveva proposto la mozione, testimonia una rottura interna. Poco male se non fosse che a farne le spese sono sempre i cittadini”. – Alessio Dello Stritto, Maurizio Del Rosso, Fabio Schiavo, Elio di Caprio e Donato Aspromonte.

Milleproroghe, le novità: medici al lavoro fino a 72 anni, più contratti precari senza causali, taser per tutti i Comuni, niente multe ai no vax: Rinviate ancora le multe ai no vax, riaperte le sanatorie sulle cartelle esattoriali, prorogato il discusso scudo erariale per gli amministratori pubblici, contratti a termine “liberi” fino al 31 dice ...

Salario minimo: Lombardo (Az), da maggioranza nuovo affronto a milioni di italiani: "La maggioranza boccia la proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo legale a 9 euro lordi orari. Un nuovo affronto verso ...

Cittadinanza onoraria a Julian Assange A Milano “non se ne discute”: Palazzo Marino boccia la possibilità di discutere la mozione presentata da tre consiglieri di maggioranza. Scoppia la polemica interna: “In Comune comanda il consolato americano o i cittadini” ...