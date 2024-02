Ieri giornata di lutto per i forcaioli. Il rispetto per la Costituzione di Via Arenula da settembre monitorano 13 Procure (Avellino, Pd e M5s inseguono a ruota il sindacato dei giornalisti, di tutt'

M5S,Avellino: Giornata interazione del risparmio energetico (Di venerdì 16 febbraio 2024) Avellino: Giornata nazionale risparmio energetico, gazebo M5S a viale Italia (chiesa San Ciro) 16 febbraio ore 17.00 Avellino Il 16 febbraio, anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, si celebra la Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Il Movimento 5 Stelle come ogni anno celebrerà questa Giornata con una campagna informativa sui temi del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. Il nostro gazebo informativo a viale Italia, altezza chiesa di San Ciro dalle ore 17. Parteciperanno consiglieri comunali, regionali e nazionali Il governo Meloni è un Governo Fossile perché basa la strategia energetica dell’Italia sulle vecchie fonti ... Leggi tutta la notizia su puntomagazine (Di venerdì 16 febbraio 2024)nazionale, gazebo M5S a viale Italia (chiesa San Ciro) 16 febbraio ore 17.00Il 16 febbraio, anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, si celebra laNazionale dele degli Stili di Vita Sostenibili. Il Movimento 5 Stelle come ogni anno celebrerà questacon una campagna informativa sui temi dele delle fonti rinnovabili. Il nostro gazebo informativo a viale Italia, altezza chiesa di San Ciro dalle ore 17. Parteciperanno consiglieri comunali, regionali e nazionali Il governo Meloni è un Governo Fossile perché basa la strategia energetica dell’Italia sulle vecchie fonti ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Omicidio di Avellino, la proposta del Consigliere: «Proclamiamo lutto cittadino»: Sulla tragica fine di Alessandra e Costantino Mazza intervengono il consigliere d'opposizione Ferdinando Picariello (M5S) e don Vitaliano della Sala, vicedirettore ... Tragedia ad Avellino: uccide la figlia e poi si toglie la vita: Costantino Mazza, 63 anni, ha sparato e ucciso la figlia 35enne Alessandra e poi si è suicidato. È successo a Contrada Bosco dei Preti (Avellino) e, secondo quanto ricostruito finora, la giovane soffr ... M5S, Villani: “Rapporto Pendolaria 2024, riattivare la tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro”: Stampa “Il rapporto Pendolaria 2024 pubblicato da Legambiente sottolinea la necessità di accogliere le proposte del Comitato per la Riattivazione della Ferrovia Sicignano-Lagonegro come soluzione chia ...

Video di Tendenza