L’utopia della democrazia è il terrore delle dittature Bentivogli su Navalny

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Non abbiamo alcun motivo di credere alla propaganda del Governo russo di Putin. Per il servizio carcerario federale Alexeiè morto di embolia. Per i dittatori la vita umana non vale nulla. C’è solo il potere, assoluto, cieco, spietato. Il marciumecorruzione che non ammette l’esistenza, il profumolibertà. Alexeiera stato avvelenato, non si è arreso, è voluto rientrare in Russia dove aveva la quasi certezza di finire in prigione e di non uscirne più da vivo. Processi farsa su accuse tanto false quanto infamanti. Tutti i regimi corrotti e sanguinari hanno bisognodiffamazione, di sporcare le voci libere di chi si batte per la. Le ossessioni di Putin sono forti quanto la sua debolezza. Nella storia dell’umanità, tutti coloro che temono le ...