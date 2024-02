‘Lupo polare’ | il remotissimo carcere IK-3 dove era rinchiuso Navalny

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Mosca, 16 febbraio 2024 – Non più tardi di ieri la portavoce di Alexey, l’oppositore russo morto oggi in, denunciava come il dissidente fosse statol’ennesima volta – per la precisione la 27esima in tre anni di reclusione – in isolamento. Dapprima neldi Melekhovo -il dissidente era prima recluso - e poi nella remota colonia penale a regime speciale IK-3, volgarmente chiamata. Nel passaggio tra le due prigioni, per un mese intero, il dicembre scorso, non si è saputofosse. Il 6 dicembre il suo staff aveva denunciato di aver perso i contatti con lui e l'11 dicembre la sua portavoce aveva fatto sapere che, secondo il centro detentivo di Melekhovo, il dissidente non ...