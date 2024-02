Lupita Nyong' o e Chloë Grace Moretz saranno due lottatrici di MMA nel film Strawweight

Lupita Nyong'o e Chloë Grace Moretz sono state scritturate per interpretare due lottatrici di MMA nel nuovo film drammatico dedicato alle arti marziali miste, Strawweight . Secondo quanto riportato da

(Di venerdì 16 febbraio 2024)'o einterpreteranno duedi MMA nel nuovodrammatico sulle arti marziali miste,'o esono state scritturate per interpretare duedi MMA nel nuovodrammatico dedicato alle arti marziali miste,. Secondo quanto riportato da Variety inoltre, ilsarà diretto da James M. Johnston.e le "lotte di potere" sul set quando era un'adolescenteIl"segue i viaggi di due ...

Il Festival del cinema di Berlino avrà la sua prima presidente nera: Lupita Nyong’o, l’attrice kenyota premio Oscar nel 2014 per “12 anni schiavo”, ... (iodonna)

Cinema, iniziato il festival di Berlino: star e proteste sul red carpet anche per Gaza: Il Festival vedrà la proiezione di oltre duecento film, una rassegna all'insegna della diversità secondo i critici, grazie alla giuria guidata dall'attrice messicana di origini keniane, Lupita Nyong'o ...

Berlinale 2024, il programma (in cui ci sono sei film italiani) e tutti i dettagli: di Margherita Vicario. Queste due pellicola nostrane gareggeranno con 18 film in gara per l’Orso d’oro, giudicati da una giuria presieduta dall’attrice Lupita Nyong’o. Nella sezione Generation, invece ...

Al via la Berlinale: sul red carpet Cillian Murphy e Emily Watson: Berlino, 16 feb. (askanews) - La Berlinale apre la stagione dei festival cinematografici europei. Al via la 74esima edizione con la sfilata di star sul red carpet: da Cillian Murphy a Matt Damon, da E ...