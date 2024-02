La nuova direttiva per la protezione dei lavoratori delle piattaforme digitali, ovvero rider e autisti di app come Deliveroo, Uber e Glovo, fallisce per la seconda volta l'approvazione finale degli

L’Unione europea volta le spalle ai rider (Di venerdì 16 febbraio 2024) L’Europa lascia per strada (e questa volta nel vero senso della parola) oltre trenta milioni di lavoratori, tra i più deboli e meno tutelati del continente. La nuova direttiva per ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi tutta la notizia su ilfoglio (Di venerdì 16 febbraio 2024) L’Europa lascia per strada (e questanel vero senso della parola) oltre trenta milioni di lavoratori, tra i più deboli e meno tutelati del continente. La nuova direttiva per ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Europa, ecco perché una lingua comune sarebbe una buona idea: L’Unione europea scegliendo di introdurre una lingua comune, da affiancare alle lingue nazionali potrebbe in un solo colpo rafforzare il senso di appartenenza comunitario dei cittadini europei e avere ... Alla Conferenza di Monaco Kamala Harris rassicura l’Ue: “Gli Usa non vi abbandonano”: Monaco di Baviera, 16 feb. (askanews) – La notizia che cambia umori e agenda della Conferenza sulla sicurezza di Monaco arriva quando manca circa un’ora al via ufficiale dei lavori. Aleksei Navalny, i ... Conferenza Monaco, Harris rassicura l’Ue: “Gli Usa non vi abbandonano”: Monaco di Baviera, 16 feb. (askanews) – La notizia che cambia umori e agenda della Conferenza sulla sicurezza di Monaco arriva quando manca circa un’ora al via ufficiale dei lavori. Aleksei Navalny, i ...

Video di Tendenza