L’ultimatum | Tagli azzerati entro fine mese o sarà protesta

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Trentasette associazioni della disabilità sono pronte a scendere in piazza contro la Regione se la Giunta lombarda non provvederàil 29 febbraio ad azzerare iai contributi mensili ai quali hanno diritto le famiglie con a carico persone con gravissima e grave disabilità e se, contestualmente, non varerà misure per migliorare i servizi di assistenza domiciliare. Le stesse associazioni chiedono anche l’apertura di un tavolo di confronto con al cla definizione dei Leps (Livelli essenziali delle prestazioni sociali). Richieste e ultimatum messe nero su bianco in un comunicato congiunto. Ma non è finita: le stesse associazioni hanno firmato ed inviato una lettera congiunta ai ministri Marina Calderone (Politiche sociali), Alessandra Locatelli (Disabilità) e Orazio Schillaci (Salute) chiedendo che il Governo proceda ad ...