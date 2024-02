Lukaku con la pistola alla tempia | “Stop the genocide”

La mano destra che fa il segno della pistola puntata sulla tempia Il gol di ieri per Romelu Lukaku va molto oltre il semplice Lui deve riuscire a fare gol anche con l'uomo addosso, come gli è

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 “Free Congo DR.the”. Romelu, belga di madre congolese, lancia tramite i propri social il suo messaggio al termine del match contro il Feyenoord. L’attaccante ha postato la foto della sua esultanza dopo il gol agli olandesi, in cui per festeggiare la sua rete ha ripetuto il gesto che usavano fare nella recente Coppa d’Africa, durante l’esecuzione dell’inno, i giocatori della Repubblica Democratica del Congo. Un’esultanza che era una forma di denuncia: una mano puntataa forma die un’altra a coprire la bocca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RomeluBolingoli (@romelu) Tutto ciò per ...