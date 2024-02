“L' udienza di marzo va nella direzione giusta” | caso Salis | parla Tajani

non ravvisando responsabilità nella condotta dei sanitari che si L'udienza in camera di consiglio, nel corso della quale sarà si terrà il 7 marzo prossimo: la speranza della famiglia è che

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “La nostra ambasciata ha fatto tutto ciò che doveva per tutelare la dignità del detenuto: non è un detenuto condannato. Abbiamo ricevuto risposte positive alle sollecitazioni del Governo, ma già la decisione di anticipare l'da maggio aè un segnale che va”, ha affermato in merito alil ministro degli Esteria margine del Forum Sanità di Forza Italia.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev