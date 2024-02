Luce e Gas | “attivate forniture non richieste” Multa da 900mila euro dell’Antitrust alla società Servizio Energetico Italiano

Ad avviarla era stata una denuncia presentata all'Arma da un 51enne di Loria, in provincia di Treviso, che aveva scoperto di essere intestatario di un contratto per luce e gas che è risultato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha applicato una sanzione di 900 mila, una energy company che in Italia offre servizi di fornitura domestica pere gas. Lo comunica l’Antitrust attraverso una nota spiegando che l’istruttoria ha permesso di accertare che, da luglio 2022, laha concluso contratti e attivatononin assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, peraltro richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti. Inoltrein alcuni casi non ha inviato o ha inviato tardivamente la documentazione contrattuale e ha imposto ostacoli all’esercizio del diritto di ...