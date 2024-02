Non solo la moglie Cristina Marino , c'è un'altra donna nella vita di Luca Argentero. È sua sorella Francesca, 42 anni, alla quale l'attore è legatissimo. Non a caso con lei arriva in libreria con Stella Stellina. Una

Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il compleanno di Noè Roberto (Di venerdì 16 febbraio 2024) Luca Argentero e Cristina Marino hanno festeggiato il compleanno del loro secondogenito, che oggi, 16 febbraio 2024, compie un anno. In due post Instagram, mamma e papà hanno dedicato delle dolci parole al piccolo Noè Roberto: “Il mio pollo compie un anno”, ha scritto l’attore a corredo di una foto nella quale tiene il bambino in braccio. “Un anno dopo. Alle tue capriole nella pancia. Ai baci mai ricevuti prima, ai tuoi occhi blu, e quelle infinite risate che illuminano il cuore. Grazie ometto mio. Il mio, il nostro cuore batte ancora più forte”, ha scritto invece Marino in un post pubblicato sul proprio profilo, a corredo di una serie di scatti insieme al piccolo e con il pancione. Oltre al piccolo Noè Roberto, i due sono anche genitori di Nina ... Leggi tutta la notizia su diredonna (Di venerdì 16 febbraio 2024)hanno festeggiato ildel loro secondogenito, che oggi, 16 febbraio 2024, compie un anno. In due post Instagram, mamma e papà hanno dedicato delle dolci parole al piccolo Noè: “Il mio pollo compie un anno”, ha scritto l’attore a corredo di una foto nella quale tiene il bambino in braccio. “Un anno dopo. Alle tue capriole nella pancia. Ai baci mai ricevuti prima, ai tuoi occhi blu, e quelle infinite risate che illuminano il cuore. Grazie ometto mio. Il mio, il nostro cuore batte ancora più forte”, ha scritto invecein un post pubblicato sul proprio profilo, a corredo di una serie di scatti insieme al piccolo e con il pancione. Oltre al piccolo Noè, i due sono anche genitori di Nina ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza