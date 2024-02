Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il compleanno di Noè Roberto

(Di venerdì 16 febbraio 2024)hanno festeggiato ildel loro secondogenito, che oggi, 16 febbraio 2024, compie un anno. In due post Instagram, mamma e papà hanno dedicato delle dolci parole al piccolo Noè: “Il mio pollo compie un anno”, ha scritto l’attore a corredo di una foto nella quale tiene il bambino in braccio. “Un anno dopo. Alle tue capriole nella pancia. Ai baci mai ricevuti prima, ai tuoi occhi blu, e quelle infinite risate che illuminano il cuore. Grazie ometto mio. Il mio, il nostro cuore batte ancora più forte”, ha scritto invecein un post pubblicato sul proprio profilo, a corredo di una serie di scatti insieme al piccolo e con il pancione. Oltre al piccolo Noè, i due sono anche genitori di Nina ...

Grazie a Regione e Cpd arrivano formazione e app per mappare le barriere architettoniche: L'altro macro - obiettivo è quello di creare una mappatura che ingaggerà tutti i dipendenti della Regione Piemonte grazie anche alla promozione di un testimonial d'eccezione come Luca Argentero, ...

Doc 3, qual è il segreto di Agnese Bramante e Fanti: una scottante verit: La quinta puntata si è chiusa in maniera del tutto inaspettata per il povero Andrea Fanti (Luca Argentero) costretto ad ascoltare dalla bocca dell'ex moglie una verità che mai avrebbe voluto sentire. ...

Can Yaman mostra la sua trasformazione fisica per Sandokan: 'Ho perso 10 chili in 30 giorni': La serie TV ispirata al Ciclo dei pirati della Malesia di Emilio Salgari è stata ideata da Luca Bernabei, e vede nel cast proprio Can Yaman con Luca Argentero . La trama, scritta da Alessandro ...