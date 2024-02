Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il compleanno di Noè Roberto

(Di venerdì 16 febbraio 2024)hanno festeggiato ildel loro secondogenito, che oggi, 16 febbraio 2024, compie un anno. In due post Instagram, mamma e papà hanno dedicato delle dolci parole al piccolo Noè: “Il mio pollo compie un anno”, ha scritto l’attore a corredo di una foto nella quale tiene il bambino in braccio. “Un anno dopo. Alle tue capriole nella pancia. Ai baci mai ricevuti prima, ai tuoi occhi blu, e quelle infinite risate che illuminano il cuore. Grazie ometto mio. Il mio, il nostro cuore batte ancora più forte”, ha scritto invecein un post pubblicato sul proprio profilo, a corredo di una serie di scatti insieme al piccolo e con il pancione. Oltre al piccolo Noè, i due sono anche genitori di Nina ...

Luca Argentero (Torino, 12 aprile 1978) è un attore ed ex modello italiano.

