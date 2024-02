Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il compleanno di Noè Roberto

Questa sera torna in Tv su Rai 1 una nuova puntata della serie Doc 3: nelle tue mani. Il protagonista della storia, Andrea Fanti, è interpretato dal ... (urbanpost)

Luca Argentero e Cristina Marino hanno festeggiato il compleanno del loro secondogenito, che oggi, 16 febbraio 2024, compie un anno. In due post ... (diredonna)

Cristina Marino e Luca Argentero si sono concessi una fuga in riva al lago per festeggiare il primo compleanno del loro secondo figlio, Noè Roberto. ... (fanpage)

Doc " Nelle tue mani 3: recensione degli episodi 9 e 10 del medical drama: Finita la settimana sanremese eccoci qui con un nuovo appuntamento settimanale con la serie Doc - Nelle tue mani 3 . Il dottore Andrea Fanti , interpretato sempre da Luca Argentero , è scosso dalla consapevolezza che forse non recupererà più i ricordi del suo passato. Intanto in questi due nuovi episodi si scorge uno spiraglio di luce per il futuro di una nuova ...

C'è posta per te, stasera su Canale 5: anticipazioni, ospiti e storie puntata 17 febbraio: C'è posta per te: Ospiti del 17 febbraio Dopo aver ospitato Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Stefano De Martino, Raoul Bova e Luca Argentero, questa settimana Maria De Filippi ha chiamato ben tre ...

Luca Argentero e quell’«imperdonabile» difetto fisico che in tv non si vede: Intervistato tempo fa a "I Lunatici", Luca Argentero ha parlato del suo rapporto con la bellezza. L'attore avrebbe però un ...

