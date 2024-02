Lotta | Europei Bucarest | Chamizo in finale per il bronzo nei 74 kg

Bronzo per la faentina Enrica Rinaldi ai Campionati Europei di Lotta in corso di svolgimento a Bucarest. La Rinaldi è salita sul podio nella categoria da 76 Kg, andando così a bissare il terzo posto ottenuto nel 2022 a Budapest e le identiche medaglie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Frankandrà a caccia domani della sua decima medaglia continentale. Iltore italo cubano ha ben figurato nelle prime uscite deglidi, eliminando prima per 2-1 il serbo Hetik Cabolov, poi 6-0 l’estone Erik Reinbok agli ottavi e, ai quarti l’armeno Orkhan Abasov per 6-5. Nella semil’azzurro ha affrontato il bielorusso (AIN) Magomedkhabib Kadimagomedov, remake della semiolimpica di Tokyo 2020. Anche questa voltaha raccolto una sconfitta, per cui domani lotterà per conquistare medaglia di. Eliminati gli altri azzurri in gara, a cominciare da Aurora Russo, che nei ripescaggi dei 57 kg ha ceduto il passo alla moldava Mihaela Samoil. Fuori al primo turno invece Gianluca Talamo (70kg) e Benjamin ...