Lotta | Europei Bucarest 2024 | Frank Chamizo centra la finale per il bronzo!

Frank Chamizo andrà a caccia domani della sua decima medaglia continentale. Il lottatore italo cubano ha ben figurato nelle prime uscite degli Europei di Bucarest , eliminando prima per 2 - 1 il serbo Hetik Cabolov, poi 6 - 0 l'estone Erik Reinbok agli ottavi e, ai quarti l'armeno Orkhan Abasov per 6 - 5. Nella semifinale l'azzurro ha

(Di venerdì 16 febbraio 2024)combatterà per il bronzo nella categoria di peso non olimpica dei -79 kg dello stile libero agliseniordiin corso a, in Romania: l’azzurro tornerà domani sulle materassine romene per regalare all’Italia la terza medaglia dopo quelle di Danila Sotnikov ed Enrica Rinaldi. Nella categoria di peso non olimpica di -79 kg dello stile liberosupera nel turno di qualificazione agli ottavi per 2-1 il serbo Hetik Cabolov, poi regola negli ottavi con un netto 6-0 l’estone Erik Reinbok, ed infine elimina nei quarti per 6-5 l’azero Orkhan Abasov. Nel penultimo atto, però, l’azzurro cede al cospetto del bielorusso Magomedkhabib Kadimagomedov, in gara come atleta neutrale indipendente, vicecampione olimpico in ...