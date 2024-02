Loser scuote Milano | Rialziamo la testa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Non è il momento di perdere lao di fare allarmismi. Di certo però l’Allianznon sta attraversando un periodo facile. L’ultimo mese e mezzo ha regalato poche gioie, due eliminazioni (dalla semifinale della Del Monte Coppa Italia e dalla Coppa Cev) e ha tolto punti preziosi in Superlega. Inoltre, l’ultima sconfitta, per 3 a 1, patita nel derby contro la Mint Vero Volley, condanna i lombardi al settimo posto. In poche giornate il club del Presidente Fusaro è passato dalla quinta piazza alla penultima, che significherebbe, in vista dei playoff scudetto, affrontare la seconda della classe, ovvero, per ironia della sorte come un anno fa e come in semifinale di Coppa Italia, la Sir Susa Vim Perugia.ha gli stessi punti di Monza, che però è davanti per numero di vittorie, 10 contro 9. La corsa per risalire la china è ...