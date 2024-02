L’ora di Napoli Geolier al Festival come Mare fuori | la città amata dai ragazzi

mondo ai vostri figli stesse dicendo che Geolier Trento? Varese? Isernia? Perugia? Macché: Napoli. nell'immaginario popolare di Maradona? E l'ha giocare a calcio o l'egemonia della napoletanità? Ora,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ci sono strumenti nuovi che raccontano una storia antica. Strumenti nuovi, voci nuove, linguaggi e ritmiche nuove che, pur cantando di tematiche o mode d’attualità, continuano a raccontare una storia antica. Nella musica – certo non solo nella musica ma la musica ha la capacità di comunicare tutto in maniera più evidente e immediata – funziona così., rapper 23enne nato a Secondigliano, è arrivato aldi Sanremo intonando una canzone interamente in dialetto napoletano: Amadeus ha cambiato il regolamento che fino alle edizioni precedenti prevedeva (non dimentichiamo: siamo aldella canzone “italiana“) l’uso del dialetto sì, ma in piccole o meno piccole dosi, vedi Tazenda o Pitura Freska o Van De Sfroos, apposta per lui. D’altronde Amadeus (che ha l’umiltà o la furbizia di bilanciare il proprio boomerismo ...

Che l'Italia si divida razzialmente su un rapper del quale non si capisce niente (e forse è meglio), per favore no: Oh per l'amor di Dio la questione meridionale sul guaglione Geolier anche no. Gramsci uscito dai vicoli, per carità no. Insomma questo se la tirasse come gli pare, facesse i video che vuole col mitra, ...

