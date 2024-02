Longhi | «Stop ai discorsi su debiti Inter! Una cosa non va dimenticata»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Spesso si parla, forse a sproposito, della situazione debitoria dell’Inter. A proposito di ciò, su Radio Sportiva, il giornalista Brunoha voluto chiarire alcuni punti– Queste le parole di: «Il fatto che l’Inter possa avere dei, quantificabili in 500 milioni non deve farci dimenticare che è una società che può essere venduta, anzi se ci sarà una situazione debitoria insanabile esiste il patrimonio società. Per cui finiamola con questidi ‘Indebitato, indebitato’. Suning o Zhang vendono la società e tutto il bilancio si sistema, l’importante è rientrare nei parametri UEFA». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...