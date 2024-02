L’onda lunga della globalizzazione

Lunga e gloriosa vita, dunque, quella della cristallino, prima di assecondare l'onda che baciava

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sembrerebbe che, contro ogni previsione, da un pò di tempo il fenomeno, tanto inviso quanto osannato, nella gara contro la tradizione abbia subito un pesante rallentamento, in alcuni casi un vero e proprio fermo. È necessario sottolineare che non bisogna fare di tutte le erbe un solo fascio, come si usa dire in campagna, quindi confondere un prodotto rivisto e, se necessario, corretto, da una imitazione o una copia mal riuscita. Al momento, un pò in ogni parte del pianeta, sta prendendo piede un fenomeno che, a metà del secolo scorso, sembrava fosse localizzato prevalentemente nel Nuovo Mondo. È la violenza, soprattutto quella gratuita e mal dominata, oltre ché scatenata sempre più da futili motivi,che si propone con frequenza crescente, giorno dopo giorno. Cominciando dalle guerre, non sfugge anche a chi considera, a torto, che ...

La Lunga Notte , Seconda Puntata : Benito Mussolini cerca i suoi traditori ed in questo modo, le cose per Dino Grandi diventano ancora più difficili. ... (uominiedonnenews)

Malkovich dal cinema all'alta moda in tv: "Bertolucci Per lui ho fatto un'autentica pazzia": Altra tappa di un “viaggio anomalo e indecifrabile”, così definisce, in cui è riuscito però ad affascinarci in pellicole entrate ormai nell’immaginario collettivo: da Le relazioni pericolose, L’impero ...

MasterChef: Cannavacciuolo e Barbieri furiosi con Kassandra (fuori controllo), Michela e Niccolò graziati: Durante la puntata del 15 febbraio la giovane aspirante chef fa arrabbiare i giudici, mentre Michela e Niccolò si salvano da eliminazione certa: cosa è successo ...

Basket serie C, ostacolo Ozzano per i Baskers nella corsa ai playoff: I Baskérs dovranno per l’ennesima volta dimostrare la loro solidità mentale e farsi trovare pronti su un campo che ha già fatto vittime illustri nel corso del torneo ...