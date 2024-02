Spero che questo serva da monito: l'odio ha delle conseguenze", chiosa. La storia di Samuele come studente transgender Samuele è coinvolto in prima persona su quanto accaduto. Non solo per essere

“L’odio ha delle conseguenze”: l’autrice della segnalazione festeggia la sospensione degli studenti alla Bocconi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb – Oltre al danno, pure la beffa. Gli studenti che sono stati sospesi per sei mesi dalla Bocconi e che rischiano gravi conseguenze per la loro carriera universitaria per aver ironizzato sulla creazione di bagni “gender neutral” presso l’ateneo milanese, devono sorbirsi pure le minacce e il ditino alzato di chi li ha segnalati: “Spero che questo serva da monito: L’odio ha delle conseguenze”. Caso Bocconi, le parole dello studente da cui sono partite le segnalazioni Si chiama Samuele Appignanesi ed è presidente di un’associazione universitaria per i diritti Lgbt, la persona che ha data inizio a tutto questo. Samule è il suo nome alias, essendo una ragazza che si identifica come maschio. Sue le segnalazioni che hanno portato l’università ... Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb – Oltre al danno, pure la beffa. Gliche sono stati sospesi per sei mesi de che rischiano graviper la loro carriera universitaria per aver ironizzato sulla creazione di bagni “gender neutral” presso l’ateneo milanese, devono sorbirsi pure le minacce e il ditino alzato di chi li ha segnalati: “Spero che questo serva da monito:ha”. Caso, le parole dello studente da cui sono partite le segnalazioni Si chiama Samuele Appignanesi ed è presidente di un’associazione universitaria per i diritti Lgbt, la persona che ha data inizio a tutto questo. Samule è il suo nome alias, essendo una ragazza che si identifica come maschio. Sue le segnalazioni che hanno portato l’università ...

