Lodi | ragazzo di 25 anni si schianta in auto e il guardrail sfonda l’abitacolo | corsa contro il tempo per liberarlo

e io avrei solo voluto cantarne le lodi, per quello ma non solo al festival di Cannes di dieci anni fa, a chiedere la sua mano. A il logo avrebbe dovuto coprirlo un ragazzo che però era in

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) San Martino in Strada (), 16 febbraio 2024 –, la barriera metallica si infilza nell'abitacolo e il conducente rimane incastrato. Spaventoso incidente stradale, a San Martino in Strada, sulla strada provinciale 107. Undi 25è finito, per cause al vaglio delle forze dell'ordine,un. E per il violento impatto, la barriera è in parte entrata in abitacolo, incastrando il malcapitato. Ilè stato quindi liberato dai vigili del fuoco del comando provinciale di, presto arrivati con l'pompa e preso in cura dal soccorso sanitario. La centrale del 118 ha mandato sul posto l'medica e una ambulanza della Croce rossa di ...