Lo Stretto di Messina Via libera al progetto del Ponte I primi cantieri entro l’estate

Roma, 15 feb. " Il Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina ha approvato la Relazione del Progettista di aggiornamento al Progetto Definitivo del 2011 relativo al Ponte sullo stretto di Messina, e l'ulteriore documentazione progettuale

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "Confermo che l’intenzione è aprire il’anno 2024 e aprire al traffico stradale e ferroviario ilnel 2032". Proprio mentre il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ne parla durante il question time al Senato, il consiglio di amministrazione della societàdispa dà il viaalaggiornato e definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Subito dopo al ministero si svolge l’incontro istituzionale sulla relazione del progettista. Presenti, oltre al ministro, l’amministratore delegato didispa Pietro Ciucci, il presidente Giuseppe Recchi, i governatori Renato Schifani (Sicilia) e Roberto Occhiuto (Calabria, in collegamento), i sindaci ...

