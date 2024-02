Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 147 | 5 punti

In discesa lo spread , che retrocede a quota +147 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,85%. Tra gli indici di Eurolandia resistente

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il differenziale tra Btp edecennaliha chiuso in ribasso a 147,5, contro i 149segnati in apertura e nella chiusura precedente. Confermati i minimi da 3 febbraio del 2022, quando lova a 150. In crescita di 2,5il rendimento annuo italiano al 3,87% e di 4,3al 2,39% l'analogo dato tedesco.