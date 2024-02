Il diritto allo smart working per i lavoratori fragili e i genitori con figli fino a 14 anni termina come previsto il 31 marzo. Non sono stati approvati emendamenti di proroga del lavoro agile e tantomeno sono state

Lo smart working per i fragili della pubblica amministrazione non avrà proroga: cosa succede adesso (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nessuna proroga per lo smart working dei lavoratori fragili della pubblica amministrazione: l‘emendamento al decreto Milleproroghe presentato dal M5S è stato bocciato. La proposta puntava a permettere a questa categoria professionale di poter usufruire del lavoro agile fino al 30 giugno 2024, con un costo per le casse pubbliche stimato in circa 3,3 milioni di euro. È andata meglio ai lavoratori fragili del settore privato: per loro, al momento, la fine dello smart working è fissata al 31 marzo 2024. Nel settore pubblico, invece, il lavoro agile è scaduto a dicembre 2023. Protestano le opposizioni, che lamentano una discriminazione di trattamento fra pubblico e privato. Diritto allo smart ... Leggi tutta la notizia su quifinanza (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nessunaper lodei lavoratori: l‘emendamento al decreto Milleproroghe presentato dal M5S è stato bocciato. La proposta puntava a permettere a questa categoria professionale di poter usufruire del lavoro agile fino al 30 giugno 2024, con un costo per le casse pubbliche stimato in circa 3,3 milioni di euro. È andata meglio ai lavoratoridel settore privato: per loro, al momento, la fine delloè fissata al 31 marzo 2024. Nel settore pubblico, invece, il lavoro agile è scaduto a dicembre 2023. Protestano le opposizioni, che lamentano una discriminazione di trattamento fra pubblico e privato. Diritto allo...

