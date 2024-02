L’ivoriano rientrerà domani in Italia Kouame | guarda chi si rivede Castro e Dodo pronti a tornare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nel pomeriggio di ieri la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti al Viola Park. Gruppo diviso in due parti: chi ha giocato a Bologna ha svolto una seduta di scarico, gli altri un allenamento più intenso. Sguardi concentrati e poca voglia di scherzare, almeno a giudicare dagli scatti social pubblicati dal club. In gruppo anchevilli e, reduci dai rispettivi lunghi infortuni. La convocazione per il brasiliano è nell’aria già da qualche settimana e potrebbe anche arrivare per la sfida all’Empoli. Un po’ più indietro il centrocampista pugliese, ma a breve anche lui conta di rientrare nel giro dei convocati. Arrivano novità sul fronte. L’attaccante ivoriano - fresco di vittoria in Coppa d’Africa -a Firenze. Dopo la finale vinta, gli ‘Elefanti’ hanno dovuto rispettare una ...