LIVE Vuelta a Andalucia 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Van Gils al comando nella mini-crono | subito dietro Tiberi

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Quarta posizione per Tim Wellens con lo stesso tempo di Moniquet. 14.38 Questa l’attuale top 5 al traguardo: 1 VANMaxim 8.17 0.00 35.493 2Antonio 8.27 0.10 34.793 3 MONIQUET Sylvain 8.31 0.14 34.521 4 BUITRAGO Santiago 8.33 0.16 34.386 5 BAUDIN Alex 8.38 0.21 34.054 14.35 Buitrago chiude invece in quarta posizione a 16 secondi da van. 14.32 Nuovo miglior tempo al traguardo! Maxim vanfa 8.17, dieci secondi più rapido di. 14.28 Cominciata la prova anche per Tim Wellens, uno dei principali favoriti di questa brevemetro. 14.25 Partito anche il colombiano Santiago Buitrago, scalatore puro che poteva far bene nel percorso originario. 14.22 Marc Soler non riesce a battere ...