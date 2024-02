LIVE Vavassori-Alcaraz | ATP Buenos Aires 2024 in DIRETTA | l’azzurro non ha nulla da perdere contro il n 2 del mondo

Lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà la stella dell' ATP 250 di Buenos del primo titolo ATP in carriera a Cordoba) e Andrea Vavassori il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale dell’ATP 250 ditra Andreae Carlospotrà giocare a braccio sciolto, e quindi sarà ancora più pericoloso per il numero 3 del, disperatamente in cerca di partite, lotta, fiducia e continuità. Come l’anno passato, quando per via di un infortunio lo spagnolo ripartì dall’Argentina, vincendo il titolo in finale su Cameron Norrie. Nella giornata di ieri, c’è stato l’esordio, tutt’altro che positivo, se non per il risultato che lo ha visto imporsi per 6-2, 7-5 sul qualificato argentino Camilo Ugo Carabelli.è sembrato ...