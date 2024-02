LIVE Vavassori-Alcaraz 2-1 | ATP Buenos Aires 2024 in DIRETTA | inizio di personalità del piemontese | ancora nessun break nel 1° set

Lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà la stella dell' ATP 250 di Buenos del primo titolo ATP in carriera a Cordoba) e Andrea Vavassori il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Prima vincente. Resta avanti. 40-30 Largo il dritto dopo il servizio. 40-15 Serve&volley, con il kick, di. Non passa la risposta di. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Super risposta incrociata didi rovescio. 15-0 Seconda slice vincente di. 1-1 Lungo il dritto in top del torinese. 40-30 Gioco di prestigio sottorete di. Spettacolo a! 40-15 Super rsposta dell’azzurro a tutto braccio di dritto. 40-0 Prima, dritto e facile volèe. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Prima vincente. 1-0 Kick vincente!inizia come voleva. 40-30 Smorzata di Andrea, ma si incarta con la chiusura a rete. 40-15 ...