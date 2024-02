LIVE Speed skating | Mondiali 2024 in DIRETTA | medaglia d’argento per Davide Ghiotto nei 5000m!

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:23 E’ il momento della premiazione! 23:20 Le gare riprenderanno alle 23:30 con le Team Sprint. 23:17 Ottima prestazione anche per Michele Malfatti, che chiude sesto, leggermente sottotono invece Andrea Giovannini (sedicesimo). 23:15 Ecco il podio definitivo: 1.Patrick Roest (6’07”28) 2.(6’08”61) 3.Sander Eitrem (6’09”00) 23:13RIPETE LA PRESTAZIONE DEGLI EUROPEI DI POCHE SETTIMANE FA!per l’azzuro! 23:11 PODIO CONFERMATO! 23:08 Engebraten e Swings stanno girando rispettivamente in sesta e ottava piazza, il podio dovrebbe essere in ghiaccio. 23:06 Ultima heat con Hallgeir Engebraten e Bart Swings, si decide definitivamente il podio. 23:03 Patrick Roest si mette ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:11 Finalmente la rassegna iridata può prendere il via e l’Italia proverà sin da subito a recitare un ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:33 Ai 1000m Lorenzato gira in 1’23”44 con la nipponica a dettare il ritmo. 20:31 SI PARTE! 20:29 Si ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:38 Adesso ci saranno alcuni minuti per il rifacimento del ghiaccio e poi toccherà ai 5000m maschili, ... (oasport)

1° tappa della Coppa Italia Speed 2024: dove vedere la diretta: Si svolgerà il 17 febbraio, presso il centro di arrampicata Big Walls di Brugherio, la prima tappa di Coppa Italia Speed con il Campione del Mondo Zurloni ­ BRUGHERIO - Dopo lo stop invernale finalmen ...

LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito il duello Ghiotto-Roest nei 5000 metri!: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali su singole distanze di speed skating 2024. Al Calgary ...

Speed skating, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Calgary: 12 azzurri in Canada, assente Lollobrigida: I Mondiali 2024 su singole distanze di speed skating scatteranno nella serata italiana a Calgary, in Canada: saranno dodici gli azzurri al via della rassegna iridata che metterà in palio 16 titoli.